Інтерфакс-Україна
Події
16:01 26.06.2026

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

2 хв читати
Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв не виключив, що російські окупанти, "залишаючись без засобів для існування" внаслідок успішних ударів України по ворожій логістиці, вчинятимуть мародерство та напади на українських співгромадян в Криму.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав перед церемонією підняття кримськотатарського стягу біля МЗС.

"Ми знаємо, що нашим співвітчизникам і співгромадянам в Криму зараз нелегко. Не виключено, що найбільшим часом буде ще важче. Однак хочу нагадати, що нашим воїнам, які сьогодні йдуть в бій з ворогом, за звільнення нашої країни від окупанта, не будучи впевненими, що повернуться з бою живими, набагато важче. Відомо, що загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей", – заявив Джемілєв.

Він не виключив, що окупанти, які залишаються без засобів для існування, вдадуться до звичної для російських солдатів мародерства.

"Тому закликаю всіх співвітчизників: будьте максимально готові до відбиття будь-яких нападів. І про всі такі випадки нам через Меджліс Кримськотатарського народу негайно повідомляєте наші Збройні сили, розвідку, СБУ", – закликав Джемілєв.

25 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського заявив, що місцева влада низки російських регіонів та окупаційна влада на півострові Крим визнає нездатність вирішити проблеми, які виникають внаслідок середньо- та далекобійних ударів Сил оборони по об’єктах нафтопереробки та військової логістики країни-агресора.

В той же день президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о.голови Служби безпеки України Євгенія Хмари повідомив про затвердження операції впливу на РФ для примусу її до миру.

24 червня Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим. В той же день Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України повідомили про ураження в ніч на 24 червня головної електропідстанції Севастополя та відпрацювання по 48 оперативних та планових військових цілях на південних територіях, тимчасово окупованих РФ.

Крім того, на Кримському півострові через логістичні труднощі з кінця травня діють обмеження на продаж палива. З 22 травня АЗС у Севастополі обмежили відпуск бензину об’ємом 20 літрів на особу. З 29 травня обмеження на реалізацію палива почали запроваджувати по всьому Криму. 21 червня вільний продаж палива, а також відпуск його по талонах в Криму призупинили повністю.

Як відомо, 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

Теги: #джемілєв #крим #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 26.06.2026
Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

15:48 26.06.2026
Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

20:54 25.06.2026
МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

19:50 25.06.2026
Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

18:45 25.06.2026
Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський

Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський

16:14 25.06.2026
Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик

Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик

16:13 25.06.2026
Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

21:53 24.06.2026
Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

15:00 24.06.2026
Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

11:22 24.06.2026
СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

Справу про загибель 12 військових та 7 цивільних під час військових урочистостей передано до суду – генпрокурор

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Голова ВЛК, ексвоєнком та колишній лікар ВЛК МОУ за хабарі в $25-30 тис. фіктивно встановлювали інвалідність – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА