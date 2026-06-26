Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв не виключив, що російські окупанти, "залишаючись без засобів для існування" внаслідок успішних ударів України по ворожій логістиці, вчинятимуть мародерство та напади на українських співгромадян в Криму.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав перед церемонією підняття кримськотатарського стягу біля МЗС.

"Ми знаємо, що нашим співвітчизникам і співгромадянам в Криму зараз нелегко. Не виключено, що найбільшим часом буде ще важче. Однак хочу нагадати, що нашим воїнам, які сьогодні йдуть в бій з ворогом, за звільнення нашої країни від окупанта, не будучи впевненими, що повернуться з бою живими, набагато важче. Відомо, що загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей", – заявив Джемілєв.

Він не виключив, що окупанти, які залишаються без засобів для існування, вдадуться до звичної для російських солдатів мародерства.

"Тому закликаю всіх співвітчизників: будьте максимально готові до відбиття будь-яких нападів. І про всі такі випадки нам через Меджліс Кримськотатарського народу негайно повідомляєте наші Збройні сили, розвідку, СБУ", – закликав Джемілєв.

25 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського заявив, що місцева влада низки російських регіонів та окупаційна влада на півострові Крим визнає нездатність вирішити проблеми, які виникають внаслідок середньо- та далекобійних ударів Сил оборони по об’єктах нафтопереробки та військової логістики країни-агресора.

В той же день президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о.голови Служби безпеки України Євгенія Хмари повідомив про затвердження операції впливу на РФ для примусу її до миру.

24 червня Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим. В той же день Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України повідомили про ураження в ніч на 24 червня головної електропідстанції Севастополя та відпрацювання по 48 оперативних та планових військових цілях на південних територіях, тимчасово окупованих РФ.

Крім того, на Кримському півострові через логістичні труднощі з кінця травня діють обмеження на продаж палива. З 22 травня АЗС у Севастополі обмежили відпуск бензину об’ємом 20 літрів на особу. З 29 травня обмеження на реалізацію палива почали запроваджувати по всьому Криму. 21 червня вільний продаж палива, а також відпуск його по талонах в Криму призупинили повністю.

Як відомо, 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.