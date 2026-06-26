Інтерфакс-Україна
Події
15:58 26.06.2026

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

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УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавала допомогу на місці чергового російського удару БпЛА  у Запоріжжі у п’ятницю.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими екстреними службами міста працював на місці ліквідації наслідків атаки у Запоріжжі", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери провели обхід території для виявлення постраждалих, надали першу допомогу 4 пораненим. Ще 9 людей у стані гострої реакції на стрес отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, через ворожу  атаку  БпЛА постраждали 9 людей. За інформацією ДСНС, сталося займання 4 легкових автівок, а також часткове руйнування одноповерхової будівлі з подальшим загорянням покрівлі на площі 800 кв. м.

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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