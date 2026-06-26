Інтерфакс-Україна
Події
15:52 26.06.2026

Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

1 хв читати
Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

Майже 25% території України, як на воді, так і на суші, забруднено вибуховими речовинами, а загальна шкода екології України від війни вже склала 138 млрд евро, зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у п’ятницю.

"Великі шматки української території були забруднені, а деякі екосистеми та елементи природи втрачені безповоротно", – сказав міністр.

Також, за його словами, сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води.

Тому він запропонував міжнародній спільноті "напрацювати спільні інструменти захисту довкілля. Адже довкілля не обмежується лише кордонами однієї держави".

Також, як кандидату до вступу до ЄС, Україні потрібно переформулювати екологічну та кліматичну політику.

Але, як зазначив Соболев, для цього країна "потребуватиме великих інвестицій: від систем переробки відходів до моніторингу модернізації промисловості, а також захисту біорізноманіття і пом’якшення наслідків зміни клімату".

Теги: #екологія #urc_2026 #соболев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 26.06.2026
Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026

Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026

16:24 26.06.2026
"Метінвест" розширює співпрацю з ЧБТР, отримав кошти на побудову СЕС

"Метінвест" розширює співпрацю з ЧБТР, отримав кошти на побудову СЕС

16:20 26.06.2026
В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

16:17 26.06.2026
"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум

"Енергоатом" та ŠKODA JS на URC 2026 домовилися розширити співпрацю в спорудженні та модернізації енергоблоків – меморандум

12:12 25.06.2026
Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосив новий механізм страхування проєктів на URC 2026

Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосив новий механізм страхування проєктів на URC 2026

15:31 19.06.2026
Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

Для багатьох компаній проблема не у відсутності страхових продуктів, а в їх вартості та складності доступу до них, - Соболев

13:42 19.06.2026
Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

Уряд планує довести частку переробної промисловості у ВВП України до 20%, зараз вона 8,8% – Соболев

15:02 04.06.2026
Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

Служба зайнятості зареєструвала понад 200 тис. вакансій: 2/3 підприємств стикаються з нестачею персоналу – Соболев

15:18 29.04.2026
GREEN MONTH 2026: як Arricano розвиває екологічну культуру в містах присутності

GREEN MONTH 2026: як Arricano розвиває екологічну культуру в містах присутності

13:00 14.04.2026
Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

Загроза видобутку доломітів на Житомирщині ТОВ "Доломіне": життя і здоров’я людей під загрозою

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

Справу про загибель 12 військових та 7 цивільних під час військових урочистостей передано до суду – генпрокурор

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА