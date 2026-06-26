Шкода екології України від війни склала 138 млрд евро – Соболев

Майже 25% території України, як на воді, так і на суші, забруднено вибуховими речовинами, а загальна шкода екології України від війни вже склала 138 млрд евро, зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у п’ятницю.

"Великі шматки української території були забруднені, а деякі екосистеми та елементи природи втрачені безповоротно", – сказав міністр.

Також, за його словами, сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води.

Тому він запропонував міжнародній спільноті "напрацювати спільні інструменти захисту довкілля. Адже довкілля не обмежується лише кордонами однієї держави".

Також, як кандидату до вступу до ЄС, Україні потрібно переформулювати екологічну та кліматичну політику.

Але, як зазначив Соболев, для цього країна "потребуватиме великих інвестицій: від систем переробки відходів до моніторингу модернізації промисловості, а також захисту біорізноманіття і пом’якшення наслідків зміни клімату".