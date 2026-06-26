У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

Кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю збільшилась до 15 людей, серед них 9-річна дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 15 постраждалих, у тому числі, дитина... Серед постраждалих – дев’ятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після отримання допомоги він лікуватиметься вдома. Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий", – написав він у Телеграмі.

За повідомленням, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.