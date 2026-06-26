Інтерфакс-Україна
Події
15:48 26.06.2026

Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

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Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що ефективні удари українських військ по військових цілях РФ у тимчасово окупованому Криму, а також по логістичних шляхах ворога суттєво наближають звільнення півострова.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав перед церемонією підняття кримськотатарського стяга біля МЗС.

"День кримськотатарського прапора, який ми відзначаємо сьогодні, має особливе значення. Успішні удари наших Збройних сил по військових об’єктах на території Криму, знищує більшість логістичних шляхів, що з’єднують Крим з іншими окупованими територіями України, а отже, унеможливлює будь-які поставки Росією на територію Криму, значно наближає день повного звільнення Криму від окупанта", – заявив Джемілєв.

Він підкреслив, що дії українських воїнів, таким чином, наближають той день, коли кримськотатарський прапор, поряд з державним прапором України, майорітиме над усією територією півострова.

25 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського заявив, що місцева влада низки російських регіонів та окупаційна влада на півострові Крим визнає нездатність вирішити проблеми, які виникають внаслідок середньо- та далекобійних ударів Сил оборони по об’єктах нафтопереробки та військової логістики країни-агресора.

В той же день президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о.голови Служби безпеки України Євгенія Хмари повідомив про затвердження операції впливу на РФ для примусу її до миру.

24 червня Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим. В той же день Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України повідомили про ураження в ніч на 24 червня головної електропідстанції Севастополя та відпрацювання по 48 оперативних та планових військових цілях на південних територіях, тимчасово окупованих РФ.

Крім того, на Кримському півострові через логістичні труднощі з кінця травня діють обмеження на продаж палива. З 22 травня АЗС у Севастополі обмежили відпуск бензину об’ємом 20 літрів на особу. З 29 травня обмеження на реалізацію палива почали запроваджувати по всьому Криму. 21 червня вільний продаж палива, а також відпуск його по талонах в Криму призупинили повністю.

Теги: #джемілєв #деокупація #крим

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