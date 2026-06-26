Інтерфакс-Україна
Події
15:48 26.06.2026

Справу про загибель 12 військових та 7 цивільних під час військових урочистостей передано до суду – генпрокурор

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Справу про загибель 12 військових та 7 цивільних під час військових урочистостей передано до суду – генпрокурор
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Передано до суду справу щодо командира батальйону безпілотних систем про загибель під час військових урочистостей в листопаді 2025 року 12 військових і 7 цивільних, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Тоді загинули 19 людей, з них 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення. Тоді всі ставили одне й те саме питання: чи можна було запобігти цим втратам? Слідство дало на нього відповідь", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, встановлено, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу "всупереч чинним наказам військового командування, які прямо забороняли шикування та масове скупчення особового складу поза укриттями".

"Навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не було припинено, а військовослужбовців не розосередили. Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію", – уточнив генпрокурор.

За даними слідства, ці дані стали відомі ворогу та були використані для уточнення цілі ракетного удару.

"Сьогодні обвинувальний акт щодо командира батальйону скеровано до суду. Обвинуваченому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України)", – поінформував Кравченко.

Теги: #військовослужбовці #генпрокурор

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