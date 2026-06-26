Інтерфакс-Україна
Події
15:45 26.06.2026

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

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Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Дуже спекотні дні прогнозують синоптики в українській столиці на 29 і 30 червня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня в Києві та області очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38°", – йдеться в повідомленні.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА спільно з рятувальниками "Київської служби порятунку" рекомендують в ці дні уникати тривалого перебування надворі з 12:00 до 16:00, уранці та вночі провітрювати помешкання, а вікна затемнити.

У Департаменті муніципальної безпеки також наголошують на тому, що вже починаючи з вихідних, 27-29 червня, в Києві зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. "Не розводьте багаття без потреби та в недозволених для цього місцях, зокрема в парках та лісопаркових зонах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Нагадуємо, на період воєнного стану з міркувань безпеки відвідувати ліси та лісопаркові зони поза межами масивів заборонено", – йдеться в повідомленні.

В КМДА повідомили, облаштували в різних районах столиці для охолодження у спеку рамки-розпилювачі води.

Теги: #київ #спека #кмда

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