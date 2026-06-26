Голова ВЛК, ексвоєнком та колишній лікар ВЛК МОУ за хабарі в $25-30 тис. фіктивно встановлювали інвалідність – прокуратура

У Києві викрито схему встановлення інвалідності за $25-30 тис., серед сімох підозрюваних – голова ВЛК, колишній очільник одного з військкоматів та колишній лікар ВЛК Міністерства оборони України, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, підозрювані за гроші оформлювати документи про фіктивне лікування "клієнтів" на стаціонарі та діагностували у них неіснуючі тяжкі захворювання", – йдеться в повідомленні прокуратури міста в телеграм-каналі в п’ятницю.

Надалі, за інформацією прокуратури, пацієнти направлялися для проходження медичної комісії до певної лікувальної установи, де отримували інвалідність 2 або 3 групи.

"Серед підозрюваних, які були задіяні у схемі, голова МСЕК столичної лікарні, двоє лікарів, колишній лікар-експерт Центральної військово-лікарської комісії МОУ, колишній керівник одного з районних військкоматів у м. Києві (нині – ТЦК та СП), пенсіонер та працівник податкової", – уточнюється в повідомленні.

В прокуратурі наголошують, що один з підозрюваних – колишній лікар-експерт Центральної військово-лікарської комісії МОУ, є обвинуваченим у справі про вимагання $1 тис. 500 з пораненого ветерана АТО за встановлення йому інвалідності. Cправа слухається у суді.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено медичні документи, печатки, бланки, техніку, а також $100 тис, зокрема $85 тис. знайшли у голови МСЕК.

"Злочинна схема діяла з 2024 року, на даний час встановлюються інші епізоди неправомірних дій підозрюваних та їх спільників", – зауважують у прокуратурі.

Також в повідомленні зазначається, що інвалідності мають і військовозобов’язані сини усіх підозрюваних.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва про підозру повідомлено сімом особам, які організували схему оформлення здоровим чоловікам інвалідності за підробленими документами.