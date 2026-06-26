Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки – URC 2026

Фото: Пресслужба Міністерства освіти і науки України

ЮНЕСКО під час Ukraine Recovery Conference 2026 оголосило про підписання домовленості з урядом Фландрії, Фламандським регіоном Бельгії, на підтримку Плану дій ЮНЕСКО щодо науки в Україні, обсяг допомоги становитиме близько $600 тис.

"У партнерстві з Фландрією ЮНЕСКО посилює науковий сектор України через дистанційний доступ до лабораторій, підтримку безперервності досліджень, оновлення обладнання для морського моніторингу та координацію політик. Обсяг підтримки підписаної угоди становить орієнтовно 600 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що підтримка реалізовуватиметься як дворічна ініціатива, спрямована на екстрену допомогу українським науковцям і посилення стійкості наукової екосистеми України в умовах тривалої війни.

"Підтримку спрямовано на те, щоб українські науковці мали більше можливостей продовжувати дослідження в Україні… Зокрема, співпраця передбачає розширення доступу українських учених до міжнародного лабораторного обладнання через ініціативу UNESCO Remote Access to Laboratory Equipment, UNESRALE. Також ініціатива передбачає розвиток співпраці з фламандською екосистемою досліджень та інновацій", – додали у МОН.

Окремо передбачено індивідуальні пакети підтримки для дослідників, які допоможуть покривати витрати на придбання матеріалів, забезпечення публікацій, короткострокові наукові візити та підтримку безперервності досліджень.

Додатковий фокус буде на підтримці жінок-дослідниць, молодих учених, переміщених науковців і дослідників, які працюють у прифронтових регіонах. Особливу увагу також надаватимуть дослідникам на ранньому етапі кар’єри та іншим вразливим групам, які потребують додаткової підтримки для продовження наукової роботи.

Загалом очікується, що ініціатива охопить щонайменше 100 університетів і наукових установ. Її реалізовуватимуть у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, Національним фондом досліджень України, фламандськими науковими установами та партнерами Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні.