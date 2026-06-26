Інтерфакс-Україна
Події
15:28 26.06.2026

Трьох людей поранено через російськи обстріли АЗС на Сумщині – ОВА

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Трьох людей поранено через російськи обстріли АЗС на Сумщині – ОВА

Три людини зазнали поранень вдень через обстріли окупантів автозаправних станцій, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні росіяни знову атакували автозаправні станції на території обласного центру. Постраждали троє людей. Усім надається необхідна медична допомога", – написав він у телеграм.

Григоров зазначив, що у п’ятницю провели позачергову детальну нараду з керівниками мереж АЗС, правоохоронцями, рятувальниками та відповідальними службами.

"Обговорили додаткові заходи безпеки на таких об’єктах, алгоритми дій персоналу під час повітряної тривоги та загрози атак БпЛА. Заходи захисту об’єктів паливної інфраструктури посилюватимуться", – акцентував він.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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