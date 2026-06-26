Навчальний курс "службове розслідування" запущено в додатку "Армія+" – Міноборони

Міністерство оборони України повідомляє про запуск у додатку "Армія+" для військовослужбовців навчального курсу "Службове розслідування", який має на меті допомогти військовим зрозуміти порядок проведення службових розслідувань, правильно встановлювати обставини подій та ухвалювати обґрунтовані рішення на всіх етапах.

"Курс пояснює, коли призначається службове розслідування, як організувати його проведення, які права мають військовослужбовці та як уникати поширених помилок під час оформлення результатів. Курс буде корисним усім, хто працює з дисциплінарними питаннями, службовими перевірками та ухваленням рішень за результатами службових розслідувань", – повідомляється на сайті оборонного відомства у п’ятницю.

Навчання складається з восьми уроків, які охоплюють основні етапи службового розслідування: від причин призначення – до оформлення результатів і проведення службових перевірок.

Під час курсу військові дізнаються, у яких випадках службове розслідування обов’язкове, як визначити предмет службового розслідування та встановити всі важливі обставини події, які строки проведення службового розслідування, які права має військовослужбовець під час його проведення, коли настає матеріальна відповідальність за пошкоджене чи втрачене майно, як правильно оформлювати результати службового розслідування та вести облік. Окрема увага в курсі приділена службовій перевірці: її особливостям, завданням та відмінностям від службового розслідування.

Курс створений за ініціативи Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

В Міноборони повідомили, що сьогодні в Армія+ доступні вже 28 навчальних курсів, які допомагають військовослужбовцям розвивати професійні навички, здобувати нові знання та ефективніше виконувати службові завдання.