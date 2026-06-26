Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення 160 українських військовослужбовців з російського полону, де вони перебували з 2022 року.

"Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках", – написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що більшість звільнених – це оборонці міста Маріуполь Донецької області та "Азовсталі" із різних складових Сил оборони держави. Частина – захисники, які воювали на інших напрямках. Серед них є і солдати, і сержанти, і офіцери.

"Дякую кожному за вірність військовій присязі й за неймовірну силу волі. Держава боролася за вас, і процес повернення додому всіх, хто ще залишається в полоні, триває", – написав Буданов в Телеграм, подякувавши за сприяння сприяння процесу звільнення українців представникам США та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань полонених, відбувся в рамках 76-го обміну полоненими з російськими окупантами.

"Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66. Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні", – йдеться в повідомленні.

Додому повернулися, зокрема, представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби.

Загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9606 військових та цивільних.