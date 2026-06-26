ДБР: військовослужбовець та іноземець обіцяли за $8,5 тис. безпроблемне повернення на службу після СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили військовослужбовця однієї з військових частин Одещини та іноземця, які організували схему вимагання грошей у військових, що прагнули повернутися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), повідомляє ДБР.

"За $8,5 тис. фігуранти обіцяли вплинути на рішення командування військової частини та забезпечити отримання письмової згоди на подальше проходження служби без урахування факту самовільного залишення місця служби", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в п’ятницю.

За інформацією ДБР, тим, хто відмовлявся платити, погрожували направленням до району ведення бойових дій або притягненням до кримінальної відповідальності.

19 червня 2026 року працівники ДБР затримали обох спільників одразу після одержання чергової частини обумовленої суми.

Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,3 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.