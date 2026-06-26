Інтерфакс-Україна
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15:00 26.06.2026

Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

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Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

План підготовки Києва до зими, перш за все щодо децентралізації опалювальної системи столиці, коштує понад 30 млрд грн, місто розраховує профінансувати його на паритетних засадах із центральним урядом, повідомив міський голова Віталій Кличко на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську (Польща) в п’ятницю

"Ми разом з Кабінетом міністрів зробили план. Це коштуватиме трошки більше, ніж 30 мільярдів. Розділяємо 50 на 50, тому що розуміємо, що місто не буде спроможне реалізувати цей план без допомоги держави", – сказав мер журналістам.

Він наголосив, що ключовими проблемами є обмеження фінансування, людського ресурсу та часу, бо вже залишилося менше шести місяців. Тож Кличко закликав реалізувати цей спільно затверджений план без "політичних маневрів".

"Враховуючи обмеження в ресурсах – і фінансових ресурсах, і людських ресурсах, часу дуже мало: ми повинні побудувати за шість місяців дублюючу систему на випадок, якщо знову буде зруйновано наші ТЕЦ. Складне завдання", – констатував мер.

Він запевнив, що свою частину роботи Київ планує реалізувати.

"Хотілося б, щоб більш системна робота була з урядом в цьому випадку, щоб потім ніхто один на одного пальцем не тикнув", – додав Кличко.

Він нагадав, що раніше місто зробило дублюючу систему на іншу критичну інфраструктуру, що стосується водопостачання, водовідведення, а зараз реалізує систему децентралізованого теплопостачання по кожному району.

Теги: #київ #опалювальний_сезон #urc_2026 #кличко

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