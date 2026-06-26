Інтерфакс-Україна
Події
14:54 26.06.2026

Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві

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Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Польська компанія Pesa, 57 трамваїв якої працюють у Києві, зацікавлена в подальших поставках нових вагонів в українську столицю та наданні послуг з їх обслуговування, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Компанія зацікавлена в подальшій співпраці з Києвом. І щодо поставок нових трамваїв, і в організації крупновузлової зборки в українській столиці, і в наданні послуг з технічного обслуговування трамваїв", – написав Кличко в телеграм в п’ятницю за підсумком зустрічі з президентом правління Pesa Кшиштофом Здзярскі та ключовими керівниками компанії на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща).

Мер української столиці також повідомив, що "окремо й докладно" обговорив з представниками компанії створення й роботу в Києві сервісного центру для трамваїв Pesa на базі комунального підприємства "Київпастранс", яке експлуатує ці трамваї.

Теги: #pesa #трамваї #urc_2026 #кличко

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