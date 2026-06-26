Інтерфакс-Україна
Події
14:42 26.06.2026

СБУ оголосила підозру чотирьом командувачам ЧФ РФ, які організували атаку на цивільне підприємство в Мукачеві

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СБУ оголосила підозру чотирьом командувачам ЧФ РФ, які організували атаку на цивільне підприємство в Мукачеві

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування Чорноморського військово-морського флоту РФ, які організували повітряну атаку на цивільне підприємство в Мукачеві (Закарпатська обл.) 21 серпня 2025 року.

"Як з’ясувало розслідування, рашисти обстріляли будівлі компанії двома дозвуковими крилатими ракетами типу "Калібр", які було випущено з фрегата "Адмирал Макаров" в акваторії Чорного моря. Унаслідок ворожого удару 25 місцевих жителів отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім цього, було пошкоджено офісні, складські та виробничі приміщення цивільного об’єкта", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Наразі встановлено, що російську атаку на цивільну інфраструктуру спланували та підготували: адмірал Сергій Пінчук – командувач ЧФ РФ; віцеадмірал Аркадій Романов – начальник штабу-перший заступник командувача ЧФ РФ; контрадмірал Володимир Кузьмін – на той час командир 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ РФ; капітан 1-го рангу Михайло Тітов – начальник штабу-заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомлялося, завод електроніки американської компанії Flex у Мукачеві було пошкоджено в результаті російського ракетного удару 21 серпня. Постраждало 25 людей.

Теги: #атаки_рф #сбу #мукачево #закарпаття #флот_рф

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