Інтерфакс-Україна
Події
10:24 26.06.2026

УЧХ бере участь у конференції з питань відновлення України

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УЧХ бере участь у конференції з питань відновлення України
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) бере участь у конференції з питань відновлення України (URC2026) у Гданську (Польща).

 «Делегація Українського Червоного Хреста на чолі з генеральним дhttps://interfax.com.ua/иректором Максимом Доценком бере участь у конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026)», – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

На конференції делегація УЧХ ділиться практичним досвідом роботи найбільшої гуманітарної організації України у сфері реагування на наслідки війни, підтримки населення, розвитку стійкості громад та відновлення на місцевому рівні.

Як один із ключових партнерів держави у гуманітарному реагуванні, УЧХ долучається до міжнародного діалогу щодо відновлення України, зміцнює партнерства та привертає увагу до потреб людей і громад, які продовжують жити в умовах повномасштабної війни.

Делегація бере участь у панельних дискусіях, тематичних заходах та робочих зустрічах із міжнародними партнерами, присвячених питанням відновлення, розвитку стійкості громад, гуманітарного реагування та довгострокового розвитку України.

 

Теги: #urc2026 #тчху #гданськ #учх

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