Сибіга: очікуємо додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО в Анкарі

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Україна сподівається на посилення української протиповітряної системи перед зимою і очікує на ухвалення додаткових рішень на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина), заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії підняття кримськотатарського прапору біля МЗС.

"Є реалізація. Президент Зеленський домовився під час саміту G7 у Франції з партнерами про подальші кроки саме щодо закриття українського неба, щодо зміцнення повітряного щита. І тут є домовленості про зміцнення наших спроможностей перед зимою", – сказав Сибіга, відповідаючи на питання, чи є реалізація домовленостей, досягнутих президентом на саміті G7.

Міністр додав, що не буде називати цифри та країни з міркувань безпеки, але запевнив, що "ці домовленості досягнуті".

"Ми очікуємо додаткових рішень під час саміту НАТО в Анкарі. Вже ось цими днями декілька країн оголосили додаткові пакети допомоги. І наші партнери також розуміють, що перед нами чергова складна зима, а одним з елементів проходження цієї зими, одним з елементів зміцнення наших переговорних позицій, це є посилення наших ППО, але не лише постачання", – наголосив міністр.

Сибіга додав, що Україна зараз піднімає питання про нарощування спроможностей виробляти системи на території України.

"(...) і діалог з цього приводу, обговорення, перейшло в більш практичну площину. Це теж я можу вам сказати так, політико-дипломатично. Це, безумовно, масштабування наших національних спроможностей, наших національних програм, нашої системи, про яку неодноразово говорив президент Зеленський, так званої системи протиповітряної і стратегічного значення з антибалістичними властивостями", – пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що для того, аби це пришвидшилось, потрібні певні елементи, якими володіють партнери. За словами Сибіги, ці домовленості також досягнуто.

"І ми розуміємо і часові рамки, якщо підсумувати, і обсяги, і, що важливо, ми сподіваємося, що це буде поставлено перед зимою", – наголосив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний сигнал від лідерів Групи семи (G7) і, зокрема, очільника Білого дому Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензій на виробництво засобів ППО. Про це він сказав під час спільної пресконференції із президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Раніше він закликав США надати Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу розповів, що Україні вдалось знайти низку додаткових засобів ППО – як систем, так і перехоплювачів. На них потрібні фінансові ресурси й Україна активно працює над цим. У МЗС сподіваються, що вдасться швидко доставити ці засоби в Україну. Серед іншого, українській стороні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких "через певний час" збігатиме термін придатності.