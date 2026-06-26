Очільник Міноборони Польщі та лідер ПіС заявили про відмову від українських нагород

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір відмовитись від українського ордена "За заслуги" після рішення лідера своєї партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського повернути український орден Ярослава Мудрого, повідомляє польське видання Rzeczpospolita в п’ятницю.

"Я повертаю Орден "За заслуги", яким мене нагородила українська влада", – заявив Блащак, пояснивши, що розглядає своє рішення як "жест солідарності з усіма родинами, які десятиліттями чекали на належне вшанування своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами". Він також додав, що це "вираз незгоди з позицією чинної української влади".

Блащак також наголосив, що його рішення також є "виразом підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який показав, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої країни не підлягають обговоренню". У своєму дописі він також зазначив: "Справжнє примирення може бути побудоване лише на фундаменті правди та поваги до жертв".

У четвер Качинський оголосив, що поверне орден князя Ярослава Мудрого другого ступеня, яким він був раніше нагороджений, чим виразить своє ставлення до української еліти та актом лояльності до президента Польщі Кароля Навроцького. Також лідер ПіС закликав до блокування наступних етапів переговорів України про вступ до ЄС, однак наголосив, що представляє свою особисту позицію, а не офіційне рішення керівництва партії.

Політик вимагає від української сторони одностороннього визнання провини та вибачень за вбивства польського населення під час Другої світової війни, а також проведення ексгумації та належного поховання всіх жертв.

Водночас Качинський наголосив, що все ще підтримує подальшу підтримку України у війні з РФ, оскільки, на його думку, це відповідає стратегічним інтересам Польщі.

Як повідомлялося, 19 червня президент Польщі Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента Зеленського Ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. 20 червня Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Навроцькому.

На тлі цих подій низка українських чинних і колишніх посадовців, зокрема президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, також заявили про повернення своїх польських нагород.