Інтерфакс-Україна
Події
13:56 26.06.2026

Етнічні українці в Молдові зможуть набути громадянство України у спрощеному порядку – Свириденко

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Етнічні українці в Молдові зможуть набути громадянство України у спрощеному порядку – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Українці в Республіці Молдова отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку, Кабінет міністрів включив країну до переліку держав, на громадян яких поширюється такий механізм, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Обговорила це рішення з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Для наших країн це закономірний крок. Нас об’єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії. У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства", – написала вона у Телеграм.

Прем’єрка зазначила, що наступним коком буде зробити цю процедуру максимально зручною.

"Сьогодні для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні. Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів. Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод", – акцентувала Свириденко.

Також сторони окремо обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою.

Теги: #громадянство #українці #молдова

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