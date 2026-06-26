Інтерфакс-Україна
Події
13:46 26.06.2026

"Корпус милосердя" виділяє $300 тис. на підтримку бізнесу та креативних індустрій в Україні – Бережна

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"Корпус милосердя" виділяє $300 тис. на підтримку бізнесу та креативних індустрій в Україні – Бережна
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Міжнародна неурядова гуманітарна організація "Корпус милосердя" (Mercy Corps) виділяє $300 тис. на підтримку мікро-, малого і середнього бізнесу та креативних індустрій в Україні, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську підписали Меморандум про співпрацю. Дякую партнерам за підтримку України! У межах партнерства співпрацюватимемо над розширенням можливостей бізнесу у сфері креативних індустрій, а також підтримкою соціального підприємництва і розвитком інновацій", – написала Бережна у Facebook у п’ятницю.

Вона також анонсувала окрему роботу над тим, щоб "ветерани і ветеранки, внутрішньо переміщені особи, жінки, молодь та люди з інвалідністю мали більше можливостей для участі в культурному й економічному житті громад".

Теги: #urc_2026 #бережна #корпус_милосердя

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