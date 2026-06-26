Інтерфакс-Україна
Події
13:33 26.06.2026

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

3 хв читати
Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив отримання ноти від білоруської сторони щодо відвідування в прикордонній зоні та звернув увагу на посилання Мінськом на вже недійсні документи, оскільки Київ повиходив з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі.

Про це міністр сказав, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо потенційних загроз з боку Білорусі.

"Я вам скажу, що ми не очікуємо. Ми не очікуємо їхньої участі у війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росією в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити", – сказав він під час спілкування з медіа у п’ятницю.

На думку Сибіги, режим Олександра Лукашенка це розуміє і усвідомлює.

"Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи. Україна повиходила з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі. Тобто це теж потрібно правильно зчитувати такі пропозиції. Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? Що це означає?" – зазначив очільник відомства.

Він додав, що Державна прикордонна служба України вже дала відповідь офіційно про незацікавленість в таких пропозиціях.

Глава МЗС окремо наголосив , що зі свого боку всі причетні служби, зокрема розвідувальні, уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України.

"Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами, це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну", – заявив Сибіга.

Він знову наголосив, що президент України про це офіційно попередив, і білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження не порожні.

"Якщо озвучується президентом України, то безумовно ми очікуємо на реакцію, і не лише в цьому блоці, скажімо, загроз, які виникають. Це я говорю зараз про ретранслятори", – заявив Сибіга.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало заяву, де виступило з пропозицію на адресу України "організувати сезонний спрощений перетин кордону для жителів прикордонних громад, щоб ті збирали дикі ягоди та гриби в прикордонних районах Білорусі".

"Нота з відповідними пропозиціями була передана тимчасовому повіреному у справах України. Ми наголошуємо: це не політичний жест, а раціональна пропозиція в інтересах звичайних людей, щоб зберегти їхній звичний спосіб життя без штучних бар’єрів. Чекаємо на відповідь", – повідомило білоруське зовнішньополітичне відомство в соцмережі Х в четвер.

19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку Україна зробить це самостійно.

24 червня президент України повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

Також президент Зеленський повідомив, що Білорусь здійснює під впливом РФ на своїй території роботи в напрямку розширення можливостей агресії проти України, і вже отримала від України заклики до припинення цього.

Теги: #білорусь #нота #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 26.06.2026
Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії

Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії

10:48 26.06.2026
Накопичення військ в Білорусі на кордоні з Україною не спостерігається – Держприкордонслужба

Накопичення військ в Білорусі на кордоні з Україною не спостерігається – Держприкордонслужба

20:54 25.06.2026
МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

18:29 25.06.2026
Білорусь здійснює заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України – Зеленський

Білорусь здійснює заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України – Зеленський

19:30 24.06.2026
Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

Ретранслятори-навідники на території Білорусі припинили свою роботу 22 червня – Зеленський

17:14 24.06.2026
Україна закликає міжнародну спільноту до пильності через навчання в Гродненській області Білорусі – Сибіга

Україна закликає міжнародну спільноту до пильності через навчання в Гродненській області Білорусі – Сибіга

14:04 24.06.2026
Заходи на URC 2026 у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності Сибіги – речник МЗС

Заходи на URC 2026 у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності Сибіги – речник МЗС

12:58 23.06.2026
Сибіга провів у Києві переговори з генеральним секретарем ОЕСР

Сибіга провів у Києві переговори з генеральним секретарем ОЕСР

18:11 22.06.2026
Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

14:52 22.06.2026
Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

Четвертий за величиною НПЗ Росії компанії "Лукойл" зупинив роботу після атаки українського дрона – ЗМІ

Свириденко: на URC 2026 у Гданську підписано 160 угод на понад €10 млрд у сферах відновлення, фінансування та партнерств

ОСТАННЄ

СБУ: затримано посадовця держпідприємства, який намагався підкупити співробітника Служби, щоб уникнути тюрми

Окупанти завдали авіаударів про Херсону, відомо про трьох постраждалих

Патрульні повернули до лісу лося, який сховався в під'їзді київської багатоповерхівки

Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Командувач НГУ: Знищено дві пускових установки ворожого комплексу С-300

Одна людина загинула, ще троє постраждали через удар БпЛА по житловій багатоповерхівці в Ізюмі

Посол України в Німеччині розкритикував AfD за їх контакти з РФ

ПС ЗСУ спростовують інформацію сервісу Flightradar24 про перетин українського кордону білоруським літаком ІЛ-62

Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

Співробітник ABC News Осередчук, який долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА