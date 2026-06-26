Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив отримання ноти від білоруської сторони щодо відвідування в прикордонній зоні та звернув увагу на посилання Мінськом на вже недійсні документи, оскільки Київ повиходив з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі.

Про це міністр сказав, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо потенційних загроз з боку Білорусі.

"Я вам скажу, що ми не очікуємо. Ми не очікуємо їхньої участі у війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росією в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити", – сказав він під час спілкування з медіа у п’ятницю.

На думку Сибіги, режим Олександра Лукашенка це розуміє і усвідомлює.

"Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи. Україна повиходила з документів як в рамках СНД, так і з Білорусі. Тобто це теж потрібно правильно зчитувати такі пропозиції. Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? Що це означає?" – зазначив очільник відомства.

Він додав, що Державна прикордонна служба України вже дала відповідь офіційно про незацікавленість в таких пропозиціях.

Глава МЗС окремо наголосив , що зі свого боку всі причетні служби, зокрема розвідувальні, уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України.

"Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами, це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну", – заявив Сибіга.

Він знову наголосив, що президент України про це офіційно попередив, і білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження не порожні.

"Якщо озвучується президентом України, то безумовно ми очікуємо на реакцію, і не лише в цьому блоці, скажімо, загроз, які виникають. Це я говорю зараз про ретранслятори", – заявив Сибіга.

Напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало заяву, де виступило з пропозицію на адресу України "організувати сезонний спрощений перетин кордону для жителів прикордонних громад, щоб ті збирали дикі ягоди та гриби в прикордонних районах Білорусі".

"Нота з відповідними пропозиціями була передана тимчасовому повіреному у справах України. Ми наголошуємо: це не політичний жест, а раціональна пропозиція в інтересах звичайних людей, щоб зберегти їхній звичний спосіб життя без штучних бар’єрів. Чекаємо на відповідь", – повідомило білоруське зовнішньополітичне відомство в соцмережі Х в четвер.

19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку Україна зробить це самостійно.

24 червня президент України повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

Також президент Зеленський повідомив, що Білорусь здійснює під впливом РФ на своїй території роботи в напрямку розширення можливостей агресії проти України, і вже отримала від України заклики до припинення цього.