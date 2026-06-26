СБУ: затримано посадовця держпідприємства, який намагався підкупити співробітника Служби, щоб уникнути тюрми

Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника директора одного із держпідприємств на Дніпропетровщині, який намагався підкупити співробітника СБУ, повідомляє відомство.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ зазначає, що фігурант пропонував посадовцю Служби безпеки $50 тис., щоб уникнути кримінальної відповідальності.

"Щоб запропонувати хабар співробітнику Служби безпеки, який розслідує справу щодо розкрадання державного майна компанії у передприватизаційний період, фігурант залучив свого знайомого, котрий мав "домовитись" з українським спецслужбістом", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що про отриману "пропозицію" підполковник СБУ одразу доповів своєму керівництву, що дозволило своєчасно задокументувати злочинні дії фігуранта.

Надалі правоохоронці затримали посадовця держкомпанії на одній із АЗС Дніпра "на гарячому" під час спроби передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.