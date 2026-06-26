Інтерфакс-Україна
Події
13:28 26.06.2026

Окупанти завдали авіаударів про Херсону, відомо про трьох постраждалих

1 хв читати

Троє жителів Херсона постраждали внаслідок авіаційних ударів російських окупантів по місту в п’ятницю, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"За інформацією Сил оборони Херсона, ворог завдав по місту 3 авіаудари із застосуванням щонайменше 7 КАБ. На цю годину відомо про трьох постраждалих – 75-річну жінку та двох чоловіків 57 і 64 років. У всіх потерпілих – вибухові травми та уламкові поранення. У жінки також травматична часткова ампутація лівої руки", – написав Шанько в Телеграм.

За його словами, усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, 24 червня троє чоловіків зазнали поранень через удар російського безпілотника по Центральному ринку в Херсоні. 25 червня п’ятеро співробітників лікарні у Херсоні постраждали через атаку російського безпілотника.

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 25.06.2026
Ворог атакував лікарню у Херсоні, постраждало п'ятеро працівників – ОВА

Ворог атакував лікарню у Херсоні, постраждало п'ятеро працівників – ОВА

13:35 24.06.2026
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

20:11 23.06.2026
Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

16:36 22.06.2026
Екскерівнику підрядної організації оголошено підозру у розкраданні коштів на будівництві укриття для школи у Херсоні – МВА

Екскерівнику підрядної організації оголошено підозру у розкраданні коштів на будівництві укриття для школи у Херсоні – МВА

08:18 20.06.2026
У лікарні померла жінка, раніше поранена внаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – ОВА

У лікарні померла жінка, раніше поранена внаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – ОВА

09:56 19.06.2026
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

21:00 17.06.2026
Голова Херсонської МВА провів зустріч з представниками UNICEF щодо реконструкції об'єктів "Херсонтеплоенерго"

Голова Херсонської МВА провів зустріч з представниками UNICEF щодо реконструкції об'єктів "Херсонтеплоенерго"

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

Четвертий за величиною НПЗ Росії компанії "Лукойл" зупинив роботу після атаки українського дрона – ЗМІ

Свириденко: на URC 2026 у Гданську підписано 160 угод на понад €10 млрд у сферах відновлення, фінансування та партнерств

ОСТАННЄ

Патрульні повернули до лісу лося, який сховався в під'їзді київської багатоповерхівки

Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Командувач НГУ: Знищено дві пускових установки ворожого комплексу С-300

Одна людина загинула, ще троє постраждали через удар БпЛА по житловій багатоповерхівці в Ізюмі

Посол України в Німеччині розкритикував AfD за їх контакти з РФ

ПС ЗСУ спростовують інформацію сервісу Flightradar24 про перетин українського кордону білоруським літаком ІЛ-62

Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

Співробітник ABC News Осередчук, який долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті – ЗМІ

Шестеро поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Кримськотатарський прапор залишається важливим символом відновлення територіальної цілісності України – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА