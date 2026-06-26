Окупанти завдали авіаударів про Херсону, відомо про трьох постраждалих

Троє жителів Херсона постраждали внаслідок авіаційних ударів російських окупантів по місту в п’ятницю, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"За інформацією Сил оборони Херсона, ворог завдав по місту 3 авіаудари із застосуванням щонайменше 7 КАБ. На цю годину відомо про трьох постраждалих – 75-річну жінку та двох чоловіків 57 і 64 років. У всіх потерпілих – вибухові травми та уламкові поранення. У жінки також травматична часткова ампутація лівої руки", – написав Шанько в Телеграм.

За його словами, усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося, 24 червня троє чоловіків зазнали поранень через удар російського безпілотника по Центральному ринку в Херсоні. 25 червня п’ятеро співробітників лікарні у Херсоні постраждали через атаку російського безпілотника.