Патрульні повернули до лісу лося, який сховався в під'їзді київської багатоповерхівки

Патрульна поліція вивела лося з під’їзду багатоповерхівки в Святошинському районі столиці та супроводила його до лісу, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Київ, Святошинський район. Лінію 112 обривають місцеві з повідомленням про лося, який гуляє містом. Приїхали, шукали, а він… у під’їзді багатоповерхівки стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій). Разом з фахівцями та небайдужими безпечно повернули до лісу", – написав він у Телеграмі.