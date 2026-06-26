Інтерфакс-Україна
Події
13:17 26.06.2026

Патрульні повернули до лісу лося, який сховався в під'їзді київської багатоповерхівки

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Патрульна поліція вивела лося з під’їзду багатоповерхівки в Святошинському районі столиці та супроводила його до лісу, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Київ, Святошинський район. Лінію 112 обривають місцеві з повідомленням про лося, який гуляє містом. Приїхали, шукали, а він… у під’їзді багатоповерхівки стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій). Разом з фахівцями та небайдужими безпечно повернули до лісу", – написав він у Телеграмі.

 

Теги: #повернення #святошинський_район #лось

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