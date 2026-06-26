Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Невеликий короткочасний дощ пройде місцями в суботу вдень лише на північному сході України, в інших областях країни 27 червня без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в суботу переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні країни та Закарпатті до 21°; вдень 25-30°, у західних областях 29-34°, на Закарпатті місцями сильна спека 35°.

В Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень 27 червня в Києві найвища температура вдень була зафіксована на позначці 32,7° в 1961р., найнижча вночі – на позначці +7,8° в 1929р.

У неділю, 28 червня, на північному сході України, а вдень і на сході країни місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, в західних областях сильна спека 35-38°, на сході країни 23-28°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.