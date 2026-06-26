Командувач НГУ: Знищено дві пускових установки ворожого комплексу С-300
Бійці бригади "Спартан" виявили і знищили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
"Оператори БпЛА батальйону Black Sky бригади "Спартан" виявили і знищили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь", – написав він у Телеграм.
Півненко зазначив, що вартість знищеної техніки противника становить близько $50 млн.
"Утім, найголовніше – окупанти втратили змогу завдавати ударів по прифронтових територіях Донеччини (зазвичай ворог використовує С-300 в режимі "земля-земля" для обстрілів наземних цілей)", – зауважив командувач.