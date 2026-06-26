Інтерфакс-Україна
Події
13:08 26.06.2026

Командувач НГУ: Знищено дві пускових установки ворожого комплексу С-300

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Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026
Олександр Півненко, бригадний генерал, командувач Національної гвардії України. Україна, 12.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Бійці бригади "Спартан" виявили і знищили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Оператори БпЛА батальйону Black Sky бригади "Спартан" виявили і знищили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь", – написав він у Телеграм.

Півненко зазначив, що вартість знищеної техніки противника становить близько $50 млн.

"Утім, найголовніше – окупанти втратили змогу завдавати ударів по прифронтових територіях Донеччини (зазвичай ворог використовує С-300 в режимі "земля-земля" для обстрілів наземних цілей)", – зауважив командувач.

Теги: #нгу #установки #знищення #с_300

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