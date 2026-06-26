Інтерфакс-Україна
Події
13:01 26.06.2026

Одна людина загинула, ще троє постраждали через удар БпЛА по житловій багатоповерхівці в Ізюмі

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Одна людина загинула, ще троє постраждали через удар БпЛА по житловій багатоповерхівці в Ізюмі
Фото: ДСНС Харківщини

У п’ятницю вранці ЗС РФ атакували ударними безпілотниками центральну частину Ізюма (Харківська обл), є загибла і постраждалі серед мирного населення.

"Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок сталися руйнування будівельних конструкцій та виникла пожежа в квартирах і на балконах різних поверхів. Загальна площа займання склала 70 кв. м. Також пошкоджено легкові автомобілі. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей отримали поранення", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації наслідків ворожого удару та гасіння пожежі залучалися підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятувальник громади.

Теги: #харківська_область

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