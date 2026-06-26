Інтерфакс-Україна
Події
12:45 26.06.2026

Посол України в Німеччині розкритикував AfD за їх контакти з РФ

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Посол України в Німеччині розкритикував AfD за їх контакти з РФ
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.makeiev

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив стурбованість високими рейтингами німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в соціологічних опитуваннях та розкритикував її контакти з РФ.

"Це мене турбує", – сказав Макеєв в коментарі німецькій редакційній мережі RND, зазначивши при цьому, що як посол не може вказувати німцям, за кого голосувати.

"Але коли певні партії так чітко представляють російську лінію, коли вони не вимовляють жодного слова критики Росії, коли їхні представники позують з посмішками для фотографій на прийомах у російському посольстві, я не можу цього прийняти з огляду на численні воєнні злочини, скоєні росіянами", – пояснив він.

На запитання, чи мав він контакти з членами парламенту від AfD або керівництвом партії, він відповів: "Я не підтримую контакти з недемократичними партіями".

Макеєв додав, що поїздка членів AfD на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум була "прийняттям сторони агресора та спробою релятивізувати та виправдати війну на знищення".

Теги: #afd #контакти #рф #макеєв

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