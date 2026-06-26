Співробітник ABC News Осередчук, який долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті – ЗМІ

Фіксер американського телеканалу ABC News Максим Осередчук, який долучився до Збройних сил України декілька місяців тому, загинув на фронті внаслідок удару російського безпілотника.

"Девід Муір (ведучий ABC News) віддає данину пам’яті Максиму Осередчуку, 30-річному колезі з ABC News, який загинув у середу ввечері в результаті удару російського безпілотника під час служби в українській армії. Відданий чоловік, батько та друг, Макс забезпечував безпеку знімальних груп своєю добротою і мужністю", – повідомляється в Instagram телеканалу в п’ятницю.

За даними телеканалу, Осередчуку було 30 років.

З ABC News Осередчук співпрацював з початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема, допомагав журналістам працювати біля лінії фронту, супроводжував знімальні групи країною та дбав про їхню безпеку.