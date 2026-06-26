Інтерфакс-Україна
Події
12:28 26.06.2026

ПС ЗСУ спростовують інформацію сервісу Flightradar24 про перетин українського кордону білоруським літаком ІЛ-62

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ПС ЗСУ спростовують інформацію сервісу Flightradar24 про перетин українського кордону білоруським літаком ІЛ-62

В Повітряних силах Збройних сил України спростували інформацію, розповсюджену у деяких соцмережах на підставі даних сервісу Flightradar24 про нібито перетин білоруско-українського та україно-молдавського кордонів білоруським вантажним літаком ІЛ-62.

"25-го червня, близько 22.30, на сторінках деяких соцмереж з’явилась інформація про перетин українського кордону "літаком ІЛ-62 білоруських авіаліній". Спираючись на дані сервісу "Flightradar24", повідомлялося, що білоруський вантажний літак ІЛ-62, буцімто, о 20:30 за київським часом (17:30 UTC) залетів у Чернігівську область, а за деякий час перетнув українсько-молдовський кордон. Дана інформація не відповідає дійсності. Жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон", – йдеться у повідомленні на сторінці ПС ЗСУ у Facebook.

В Повітряних силах зазначили, що онлайн-сервіс Flightradar24 – це цивільний комерційний проєкт, заснований у 2006 році шведськими авіаційними ентузіастами та підприємцями.

"Flightradar24" не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір, тож не несе відповідальності за надання неточної чи недостовірної інформації. Відтак закликаємо медіа користуватися виключно достовірною, перевіреною інформацією, отриманою з офіційних джерел", – зауважили у ПС ЗСУ.

Теги: #пс_зсу #flightradar24 #спростування

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