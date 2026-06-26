Інтерфакс-Україна
Події
12:27 26.06.2026

Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

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Доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому, – Власюк

Скорочення нафтогазових доходів залишається головним фактором, що визначає поточний стан економіки РФ, зазначає радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"За січень-травень ці доходи російського бюджету залишаються на 30% нижчими, ніж рік тому. Навіть сприятлива зовнішня кон’юнктура та тимчасові стрибки цін не допомогли. Дійсно, блокування Ормузу спровокувало стрибок світових цін і підняло експортні доходи РФ до понад $20 млрд на місяць. Проте, як тільки судноплавство почало відновлюватися, цей ефект миттєво зник", – сказав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За його словами, дані MarineTraffic показують, що якщо 17 червня через протоку не пройшло жодного судна, то вже 22 червня вийшло 10 і зайшло 11 танкерів, а 25 червня з Перської затоки вийшло відразу 17 танкерів.

"Таке розблокування логістики одразу ж спровокувало зниження цін на нафту, збивши напругу на ринку. Станом на 26.06.2026 ціни на російський Urals стабілізувалися на $58,83. У бюджеті на 2026 рік Кремль закладав ціну якраз таки $59/барель, але це було дуже оптимістично. Бюджетний дефіцит за півроку 2026р. досяг 6 трлн рублів, що на 60% перевищує весь річний план. Військові витрати фактично витісняють усі інші пріоритети: у першому кварталі вони сягнули 5,9 трлн рублів (48% держбюджету), а загалом цього року можуть зрости до 18 трлн рублів. Близько 75% податкових надходжень спрямовуються на оборону", – розповів радник голови держави.

Щоб покривати ці діри, РФ дедалі дорожче позичає кошти всередині країни, зазначив Власюк. "Внутрішній держборг уже зріс до 32,4 трлн рублів, розміщення державних облігацій ОФЗ збільшилося на 54% у річному вимірі, при цьому ажіотажного попиту немає (останній аукціон навіть відмінили). Дохідність підняли вже до близько 16%. Те, що держава змушена брати борги під такі високі відсотки, сигналізує про серйозний брак ліквідності та високі ризики, які закладає навіть внутрішній ринок. Міжнародні санкції роблять неможливим звернення до зовнішніх джерел запозичень", – сказав він.

За словами радника президента, все це свідчить про те, що російська економіка фактично опинилася у безвиході, оскільки фінансування війни відбувається виключно за рахунок виснаження внутрішніх ресурсів та руйнації цивільного сектору, а фінансова стійкість на місцях стрімко тане.

"Уже 56 регіонів РФ є дефіцитними. Кремль усе ще утримує воєнну машину, але робить це ціною незворотного руйнування власної фінансової системи. За таких умов подальше обмеження нафтових доходів є найефективнішим інструментом, який веде економіку агресора до неминучого колапсу. Єдиний спосіб стабілізації економіки це припинення видатків на війну", – резюмував Власюк.

Теги: #власюк_владислав #доходи #рф #дефіцит

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