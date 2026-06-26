Кримськотатарський прапор залишається важливим символом відновлення територіальної цілісності України – МЗС

Фото: КМДА

Національний стяг кримських татар підняли на флагштоку Київської міської державної адміністрації у п’ятницю, 26 червня, в День кримськотатарського прапору, повідомляється на сайті КМДА.

"Кримськотатарський прапор є символом незламності, боротьби за свободу та права корінного народу України. Піднімаючи сьогодні цей стяг у серці столиці, ми підтверджуємо: Київ солідарний з кримськотатарським народом", – наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

В Міністерстві закордонних справ України назвали кримськотатарський прапор "не лише символом ідентичності, а й знаком спротиву в умовах окупації та системних утисків корінного народу".

"Він уособлює боротьбу за права, свободу та звільнення півострова, а також залишається важливим символом відновлення територіальної цілісності України", – йдеться в заяві в телеграм-каналі відомства.