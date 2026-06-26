Інтерфакс-Україна
Події
11:51 26.06.2026

Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії

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Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 29 червня – 2 липня здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії.

"У рамках візиту до Республіки Корея 29-30 червня Андрій Сибіга обговорить зі своїм корейським колегою Чо Хьоном весь спектр українсько-корейських відносин... Крім того, міністр закордонних справ України візьме участь у круглому столі за участі провідних українських та корейських підприємств, проведе зустрічі з представниками південнокорейських наукових кіл, відвідає єдиний в Республіці Корея університет, де вивчають українську мову та культуру", – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

30 червня – 2 липня міністр здійснить робочий візит до Японії для активізації політичного діалогу та розширення економічної взаємодії.

"У Токіо відбудуться переговори зі спікером Палати представників та головою Палати радників парламенту Японії… міністром закордонних справ Японії та іншими членами японського уряду. Запланований виступ міністра на українсько-японському форумі "Енергетичний бізнес-діалог" за участі представників українських ділових кіл", – повідомили у МЗС.

Також планується спілкування міністра з українською громадою в Кореї та Японії.

Теги: #візити #японія #корея #сибіга

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