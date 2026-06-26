СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Служба безпеки України уразила два російські судна військового забезпечення на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі та засоби ППО, повідомляє СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на рф, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажопасажирському порому "Петропавловськ", готовність якого становила 96%.

"Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа", – наголошують у відомстві.

В українській спецслужбі уточнюють, що "Волга" та "Вятка" будувалися для міноборони РФ, а їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження "Гармонія" для підводної військової розвідки.

"Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об’єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів", – зауважують в СБУ.

Крім того, як зазначається в повідомленні, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

"Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання", – резюмують в українській спецслужбі.

Як повідомлялося, 26 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о.голови Служби безпеки України Євгенія Хмари повідомив про затвердження операції впливу на РФ для примусу її до миру.

"Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", – написав Зеленський в Телеграм в четвер ввечері.

За його словами, доповідь очільника української спецслужби стосувалася "плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності та результатів Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті".