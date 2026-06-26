Інтерфакс-Україна
Події
11:32 26.06.2026

Новий регіональний рейс Одеса – Кароліно-Бугаз курсуватиме з 28 червня по парних числах – УЗ

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АТ "Укрзалізниця" призначає додатковий новий регіональний поїзд №838/837 Одеса – Кароліно-Бугаз, який розпочне маршрут в обидва напрямки з 28 червня по парних числах.

"Для комфорту пасажирів на маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системами кондиціонування повітря", - повідомила "Укрзалізниця" у Телеграм в п’ятницю.

Передбачається, що відправлення з Одеси здійснюватиметься о 09:17, а прибуття до Кароліно-Бугаза о 10:18.

Що стосується відправлення у зворотній напрямок, з Кароліно-Бугаза відбуватиметься о 10:40, а прибуття до Одеси об 11:46.

В УЗ наголосили, що графік розрахований під прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із закордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців.

Квитки доступні у застосунку "Укрзалізниці" в розділі "Дальні", йдеться у повідомленні.

Теги: #одеса #кароліно_бугаз #поїзд

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