Втрати України у медіасекторі склали понад $2 млрд – Бережна

Медіа є важливим аспектом безпеки та оборони, і на сьогодні ми втратили більше $2 млрд у цьому секторі, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську у п’ятницю.

"Медіасфера України також була вражена і зазнала втрат. Росія скоїла більше 950 злочинів проти наших журналістів, а також 131 співробітник медіа був вбитий, ще 29 журналістів викрадено", – зазначила вона.

Тому, на думку віцепрем’єр-міністерки, саме "віра до інформації, її цілісність, доступ до неї є важливим елементом для нашої перемоги та відновлення, а також для вступу в Євросоюз".