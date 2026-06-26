Багатоповерхівка та автостоянка пошкоджені під час нічної атаки в Сумах, знищені автівки, без постраждалих – в.о. мера

Фото: Сумська МВА

Влучання у Зарічному та Ковпаківському районах Сум зафіксовані під час атаки РФ в ніч на п’ятницю, повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, автостоянку, автозаправну станцію та інші об’єкти міської інфраструктури. Із дев’ятиповерхового будинку евакуювали близько 40 мешканців. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написав Кобзар в Телеграм.

За його словами, внаслідок одного з ударів на автостоянці згорів легковий автомобіль, ще близько десяти автівок пошкоджено. "Одним із наслідків нічної російської атаки стало знищення автомобіля центру соціального обслуговування "Берегиня", який щодня надає допомогу сумчанам, що потребують підтримки", – розповів Кобзар.

Як повідомлялося, в середу четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російського безпілотника по автозаправці у Сумах. Загалом за червень росіяни здійснили 13 атак по АЗС області. В той же день, 24 червня, 15 людей, серед них троє дітей, отримали поранення через російські обстріли.