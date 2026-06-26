Інтерфакс-Україна
Події
10:55 26.06.2026

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

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Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

Європейська комісія пропонує продовжити ще на один рік – до 4 березня 2028 року – дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які тікають від війни. Разом із тим, з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, виключаються чоловіки призовного віку.

Відповідну пропозицію Єврокомісії у п’ятницю в Брюсселі оголосив Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

"Оскільки війна триває, наша підтримка, звичайно, також повинна продовжуватися. І саме тому ми сьогодні представляємо пропозицію продовжити тимчасовий захист ще на один рік. Поточний режим тимчасового захисту має закінчитися у березні 2027 року, а березень 2027 року фактично настане завтра. Нам потрібно підтримувати безперервність, нам потрібно підтримувати чіткість і, звичайно, стабільність, і тому ми пропонуємо продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року", – анонсував європейський комісар пропозицію Комісії, яка ще має бути затверджена Радою ЄС.

Разом з тим, за його словами, ця пропозиція враховує потреби України в обороні та відновленні. "Це питання було широко обговорено з нашими українськими партнерами, нашими українськими друзями, а також, звичайно, з нашими державами-членами. Щоб зберегти достовірність системи захисту та її відповідність законним потребам України, ми пропонуємо цілеспрямоване коригування. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не надається новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов’язання згідно з українським законодавством, і саме це просила нас зробити Україна, і саме це ми робимо. Вона також відображає обговорення з державами-членами, звісно, особливо з тими, які приймають найбільшу кількість українських біженців", – пояснив Бруннер.

Теги: #призовний_вік #українці #захист #єврокомісія #виняток

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