Накопичення військ в Білорусі на кордоні з Україною не спостерігається – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Нарощення різних військових інфраструктурних об’єктів в інтересах РФ спостерігається на території Білорусі вглибині її території, але накопичення військових підрозділів біля кордонів з Україною нема, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"В безпосередній близькості до нашого кордону нарощення ударного угрупування або власне посилення військових підрозділів та техніки, щоб ми фіксували, і особовий склад – на щастя, цього не відбувається. Ну але, як бачимо, і за даними підрозділів розвідок, вплив на Білорусь з боку Росії продовжується, бо вглиб цієї країни відбувається нарощення (кількості – ІФ-У) різних військових інфраструктурних об’єктів – і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад", – сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п’ятницю.

Тому задачею української сторони, за його словами, залишається нарощувати власні оборонні можливості та бути готовими до розвитку будь-яких подій.

"Додам, що ті підрозділи, які Білорусь ще з 2022 року тримає по напрямку нашого кордону – тоді Лукашенко зазначив, що вони вимушені йти на такий крок, бо очікують на якусь загрозу з боку України – але власне їхня кількість не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація, яку ми бачимо і зараз. Саме в цей момент якраз замінюється один підрозділ на інший", – додав Демченко.

Як повідомлялося, 19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку Україна зробить це самостійно.

24 червня президент України повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

25 червня Зеленський повідомив, що Білорусь здійснює під впливом РФ на своїй території роботи в напрямку розширення можливостей агресії проти України, і вже отримала від України заклики до припинення цього. "Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", – написав президент в Телеграм.

Ввечері того ж дня міністерство закордонних справ Білорусі виступило з пропозицію на адресу України організувати сезонний спрощений перетин кордону для жителів прикордонних громад, щоб ті збирали дикі ягоди та гриби в прикордонних районах Білорусі.