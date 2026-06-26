СБУ спільно з Третім армійським корпусом затримала російського коригувальника у кілзоні під Лиманом

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з воїнами Третього армійського корпусу Збройних Сил України затримала у кілзоні агента РФ, який коригував ворожий вогонь по захисниках Лимана на Донеччині, повідомляє СБУ.

"Встановлено, що фігурант наводив на позиції українських військ майже весь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої або середньої дальності. Серед них – надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольна та реактивна артилерія, а також вогнеметні системи типу "Солнцепек", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

У відомстві зазначають, що за допомогою комбінованих обстрілів штурмові групи окупантів сподівалися прорватися у напрямку прифронтового міста з метою його подальшого захоплення.

Служба безпеки завчасно викрила задум ворога, задокументувала шпигунську діяльність агента і провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони у зоні розвідактивності агресора.

Згідно з повідомленням, на фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ спільно з бійцями Третього армійського корпусу ЗСУ затримали фігуранта "на гарячому" поблизу передової у так званій кілзоні, коли він фотографував позиції з’єднання.

"Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами місцевий безробітний. У їхнє поле зору він потрапив ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму", – уточнюють в українській спецслужбі.

Згодом російські спецслужбісти відновили з ним контакти і доручили відстежувати локації Сил оборони.

Під час обшуку у фігуранта вилучено смартфон із доказами його роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.