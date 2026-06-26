Інтерфакс-Україна
Події
10:01 26.06.2026

Участь в основній сесії НМТ-2026 взяли 324 тис. осіб, або 91,5% зареєстрованих – заступник міністра

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Участь в основній сесії НМТ-2026 взяли 324 тис. осіб, або 91,5% зареєстрованих – заступник міністра
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Основна сесія цьогорічного всеукраїнського національного мультипредметного тесту (НМТ-2026) завершена, тривала вона з 20 травня до 25 червня, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"За попередніми даними, участь в ній взяли 324 284 учасники – тобто з’явились та завершили тестування 91,5% від зареєстрованих", – написав Трофименко у Facebook у п’ятницю.

За його словами, попереду ще додаткова сесія НМТ, участь в ній візьмуть майже 7 тисяч вступників.

"Частина з них одразу реєструвалася на дати додаткової сесії (учасники офіційних міжнародних або всеукраїнських заходів, програм обміну чи академічної мобільності тощо), частина доєднається бо не змогла пройти тестування під час основної сесії з поважних особистих чи безпекових причин під час основної сесії (хвороби, довгі тривоги, форс-мажори чи технічні проблеми при складанні тесту)", – розповів Трофименко.

Заступник міністра наголосив, що участь у додатковій сесії є рівнозначною участі в основній, і результат додаткової сесії має таку саму силу для вступу. За його словами, вступник не втрачає можливості претендувати на бюджетну форму навчання або подати заяви на контрактні конкурсні пропозиції.

"Календар вступної кампанії побудований із урахуванням додаткової сесії. Електронні кабінети можна буде створювати з, а не лише, 1 липня. Подання заяв триватиме з 19 липня до 1 серпня 18:00. Результати учасників додаткової сесії будуть у персональних кабінетах до 29 липня, тож усі матимуть час подати заяви в межах визначених строків. Розумію, що для родин це стрес. Але тут важливо зафіксувати просту річ: додаткова сесія не ставить вступника в гірші умови. Це частина загального календаря вступу", – наголосив Трофименко.

Він також повідомив, що задля безпеки під час проведення додаткової сесії в Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть одразу в укриттях, а в інших регіонах обласні військові адміністрації разом з Українським центром оцінювання якості освіти також координують роботу, щоб тестування відбулося в безпечних умовах.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня. Офіційні результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

Теги: #нмт #сесія #трофименко_микола

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