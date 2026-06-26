Інтерфакс-Україна
Події
09:47 26.06.2026

Робочу групу з підготовки щорічного послання Зеленського очолив Буданов

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Робочу групу з підготовки щорічного послання Зеленського очолив Буданов
Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський утворив робочу групу з підготовки проєкту свого щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України та затвердив її персональний склад.

"Покласти керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України на Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України генерал-лейтенанта, керівника робочої групи", – йдеться в тексті відповідного розпорядження голови держави №75/2026-рп від 25 червня.

Згідно з документом, робоча група має у місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів, і до 1 грудня підготувати та подати на розгляд проєкт самого послання.

Методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту послання покладене на директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Богомолова, призначений заступником керівника робочої групи.

Всього до складу робочої групи включено 11 чиновників. Крім Буданова та Богомолова в ній керівник Державного управління справами Ігор Лисий, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, а також заступники керівника ОП Ірина Верещук, Ігор Жовква, Олена Ковальська, Віктор Микита, Ірина Мудра, Павло Паліса та Олег Татаров.

Теги: #послання #підготовка #буданов #робгрупа #президент_україни

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