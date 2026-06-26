Двоє загинули, ще семеро постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 16 населених пунктах області, двоє людей загинули, ще семеро постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Богодухів загинув 62-річний чоловік, постраждали чоловіки 44 і 64 років; у с. Новоселівка Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждали 64-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждали жінки 71 і 60 років; у с. Улянівка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.