Міністр юстиції Німеччини Губіґ вперше прибула до Києва

Міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ (Stefani Hubig) у п’ятницю, 26 червня, прибула до Києва з одноденним візитом напередодні Дня Конституції України.

"Сьогодні я прибула до Києва з одноденним візитом. Це мій перший візит до України – з часу мого призначення на посаду Федерального міністра юстиції понад рік тому. Водночас цей візит для мене є також поверненням", – сказала Губіґ, прибувши до столиці України потягом вранці, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Під час сьогоднішнього візиту до Києва центральну роль відіграватимуть насамперед питання верховенства права та співпраці у судовій сфері. Губіґ візьме участь у конференції, присвяченій ювілею Конституції. Також міністерка анонсувала підписання робочої програми – щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки.

"Ця робоча програма також стосується іншого великого проєкту: вступу України до Європейського Союзу…Зрозуміло: переговори про вступ будуть вимагати великих зусиль. Але також зрозуміло, що всі сторони проводитимуть ці переговори в дусі довіри, поваги та конструктивної впевненості. Адже одне є незаперечним: Україна є частиною європейської родини – вона належить до Європи", – наголосила вона.

Міністерка зазначила, що понад десять років тому, у 2014 та 2015 роках, у рамках офіційних поїздок вона вже бувала у Києві, обіймаючи посаду статс-секретаря у Федеральному міністерстві юстиції.

"Зрозуміло, що моя сьогоднішня поїздка відбувається за інших обставин, ніж мій останній візит. Сьогодні я відвідую країну під час війни. Я відвідую Україну, територія якої повністю перебуває під бомбардуваннями та обстрілами. І я відвідую країну, яка захищає свободу Європи – від Росії, яка хоче силою пересунути кордони. Від Росії, для якої мир і самовизначення нічого не важать. Цей візит, це повернення за інших обставин дуже зворушує мене особисто", – наголосила Губіґ.

Як повідомила міністерка, сьогоднішній візит до Києва "пов’язаний із визначною подією": післязавтра, у неділю, Конституція України святкує своє 30-річчя.

"28 червня 1996 року український парламент ухвалив Конституцію. Цей конституційний момент став історичною віхою для України. Адже Конституція України втілює важливе прагнення. Вона відображає прагнення України бути правовою державою. Вона втілює прагнення бути частиною Європи, де вирішальне значення має сила права, а не право сильнішого. Вона є символом орієнтації України на Захід. Усе це робить майбутню річницю Конституції значущою. І саме тому я з радістю вирушила до Києва", – пояснила Губіґ.

За її словами, цим візитом вона хоче особисто віддати шану річниці Конституції України і підкреслити, що Німеччина й надалі твердо стоїть на боці України.

"Ми будемо підтримувати Україну у захисті її свободи назовні – у її відбитті від російського вторгнення – у досягненні справедливого миру. І ми також будемо підтримувати Україну у зміцненні верховенства права всередині країни – ми допоможемо їй втілити в життя засади української Конституції: гарантії прав людини, верховенство права, поділ влади", – запевнила федеральний міністр.

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