Інтерфакс-Україна
Події
09:08 26.06.2026

Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА

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Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби російські війська завдали 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще десять дістали поранення, а також зафіксовано численні пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури", – повідомив Федоров у Tелеграм.

За його словами, війська РФ завдали 19 авіаційних ударів, атакували населені пункти 604 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, здійснили п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та завдали 259 артилерійських ударів.

Крім того, окупанти здійснили 604 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю та низці інших населених пунктів області, п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 259 артилерійських ударів.

Теги: #запорізька_область #обстріли

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