Інтерфакс-Україна
Події
09:00 26.06.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1538 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1538 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1538 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 324 одиниці особового складу, з яких 164 – ліквідовано; 81 точка вильоту БпЛА; 25 засобів РЕБ; 126 одиниць автомобільної техніки; 12 артилерійських систем; 290 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-25.06) підрозділами угруповання СБС уражено 41 432 цілі противника, з них 7990 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

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