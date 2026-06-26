У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

У Харкові чоловік напав із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення, повідомили у пресслужбі Харківського ТЦК та СП.

За даними пресслужби, під час представлення старшим групи оповіщення – військовослужбовцем Збройних сил України – громадянин раптово здійснив напад на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.

"Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком п'ятниці у соціальній мережі Facebook.

Після інциденту нападник утік, наразі він перебуває в розшуку. Правоохоронні органи встановлюють його місцеперебування та вживають заходів для притягнення до відповідальності.