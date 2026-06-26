За добу на Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей у трьох громадах – поліція

Упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак на Сумську область у трьох громадах постраждали семеро людей, ще 14 громад регіону перебували під обстрілами із застосуванням керованих авіабомб, ударних БпЛА, FPV-дронів, артилерії та мінометів, повідомляє Національна поліція України.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА постраждали п'ятеро людей: травмовані чоловіки віком 66 та 37 років, 21-річна жінка, а також 62-річна жінка та 64-річний чоловік.

"У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмована 45-річна жінка. У Новослобідській громаді внаслідок влучання БЛА в будинок травмована 32-річна жінка", – інформують у відомстві.