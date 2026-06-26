Інтерфакс-Україна
Події
08:50 26.06.2026

У Запоріжжі через ворожу атаку на житловий будинок троє людей травмовані – ДСНС

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У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки ударним безпілотником на житловий будинок травмовано трьох людей, частково зруйновано будівлю та надвірні споруди, повідомляє ДСНС України.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники ліквідували займання на площі 150 кв. м.

"3 людини травмовані внаслідок російської атаки БПЛА. Через влучання частково зруйновано житловий будинок і надвірні споруди, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 150 кв. м", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком п'ятниці у Телеграм.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

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