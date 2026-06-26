У Запоріжжі через ворожу атаку на житловий будинок троє людей травмовані – ДСНС

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки ударним безпілотником на житловий будинок травмовано трьох людей, частково зруйновано будівлю та надвірні споруди, повідомляє ДСНС України.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники ліквідували займання на площі 150 кв. м.

"3 людини травмовані внаслідок російської атаки БПЛА. Через влучання частково зруйновано житловий будинок і надвірні споруди, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 150 кв. м", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком п'ятниці у Телеграм.